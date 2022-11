Cátsup barata: 5 marcas con demasiada azúcar y dañan la salud según Profeco (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. La salsa de tomate, mejor conocida como cátsup es un condimento clásico, su gusto de sabor agridulce conquista el paladar de casi todos, chicos y grandes caen en la tentación de combinar sus alimentos con esta, pero aunque se pudiera pensar que es un alimento nutritivo la realidad es muy diferente, pues contiene sal y azúcares que en exceso son dañinos y causan muchos problemas de salud como hipertensión y diabetes, por ello no se recomienda que se consuma todos los días, ya que además son fuente de calorías, a pesar de su irresistible sabor.

En el mercado existen diferentes marcas que tienen muchos ingredientes en común algunos de ellos desarrollan un gusto que llega a ser adictivo, por lo que es importante saber qué tipo de azúcares contiene, pues de acuerdo con el fabricante puede llegar a tener jarabe de maíz de alta fructosa, un aditivo que puede ser dañino para la salud si se consume en exceso. Cuando la etiqueta dice azúcares puede ser cualquier otro endulzante calórico o mezcla de los mismos y puede ser fructosa o jarabe de maíz de alta fructosa que en exceso aumenta los triglicéridos en la sangre.

Entre los ingredientes que contiene la salsa cátsup están:

Ajo en polvo

Azúcares: sacarosa, otros endulzantes como fructosa, glucosa y puede contener jarabe de maíz de alta fructosa.

Benzoato de sodio: un conservador usado en alimentos que ayuda inhibir el crecimiento de hongos y levaduras que podrían desarrollarse fácilmente por las propias características de esta salsa.

Cebolla en polvo

CMC: un espesante que mejora la viscosidad de los productos

Concentrado de tomate

Especias

Espesantes

Fructosa

Glucosa

Goma Guar

Nuez moscada

Sal

Sucralosa: edulcorante artificial bajo en calorías, 600 a 800 veces mas dulce

Vinagre destilado:

Vinagre de alcohol

Saborizantes naturales

5 marcas de cátsup que dañan la salud

La variedad de ingredientes en la salsa de tomate hace que tengan un gran aporte calórico, por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a seis marcas de cátsup y los resultados arrojaron que cinco de ellas no cumplen con lo mostrado en su etiqueta, pues deben tener por lo menos 12% de sólidos totales de tomate que equivalen a que el producto sea elaborado a partir de 44.4% mínimo de fruto de tomate y no contener espesantes, colorantes ni conservadores.

Las cinco marcas que no cumplen son:

Heinz : adiciona jarabe de maíz de alta fructosa 42%.

: adiciona jarabe de maíz de alta fructosa 42%. La Costeña : adiciona azúcar común jarabe de maíz de alta fructosa, 42%.

: adiciona azúcar común jarabe de maíz de alta fructosa, 42%. Clemente Jacques: adiciona jarabe de maíz al 42%

Jacques: adiciona jarabe de maíz al 42% Del Monte: también contiene jarabe de maíz de alta fructosa al 42%.

también contiene jarabe de maíz de alta fructosa al 42%. Embasa: adiciona jarabe de maíz de alta fructosa al 55%.

Estas marcas adicionan azúcares dañinos. Foto: Profeco

Salsas tipo cátsup

Al no poder ostentar el nombre “cátsup” por no cumplir con los requerimientos necesarios para hacerlo, en el mercado se han multiplicado las salsas denominadas “tipo cátsup”, las cuales tienen menos tomate y muchas de ellas adicionaron almidones u otros espesantes no calóricos, como celulosas, maltodextrinas y gomas.

Las salsas tipo cátsup están muy por debajo de las salsas cátsup en contenido de tomate y en la adición de almidones. Pero no todas las salsas cátsup cumplen con lo que establece la Norma en varios sentidos, y debes tomar nota de ellas antes de esparcirlas sobre tus alimentos, sobre todo porque un alto índice de azúcares y sal puede ser riesgoso para tu salud. Como lo hemos mencionado antes, no hay productos buenos o malos en lo que a nutrición se refiere.

Foto: Profeco

Es la mezcla de nutrientes y las cantidades en que se consuman, lo que puede llevar a una persona a tener padecimientos por colesterol alto, sobrepeso e incluso enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión. Por eso, te recomendamos siempre fijarte en las cantidades de azúcares y sales, porque algo tan común como la salsa cátsup, la cual consumimos muchas veces sin conciencia de lo que contiene y servimos con singular alegría sobre nuestros platillos, puede aumentar tu consumo de sal y azúcar sin que te des cuenta.

El Heraldo de México

Compartir