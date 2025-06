Carmelita Ricárdez exige acción inmediata del Gobierno Federal para proteger a migrantes mexicanos ante ola de deportaciones en EE.UU. (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de junio. La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, Carmelita Ricárdez, emitió un enérgico llamado al Gobierno Federal para que cese la indiferencia y actúe de inmediato ante la grave crisis que enfrentan miles de mexicanas y mexicanos migrantes en Estados Unidos, quienes están siendo objeto de redadas, detenciones arbitrarias y deportaciones masivas.

En declaraciones contundentes, la dirigente priista señaló que “lo que hoy viven nuestras comunidades migrantes no es una advertencia: es una emergencia humanitaria en curso”, al referirse a las más de 142 mil deportaciones en apenas 100 días, la reactivación de la ley SB 4 en Texas —que permite detener y deportar a personas por su apariencia o falta de papeles— y el endurecimiento general de la política migratoria en Estados Unidos.

Ricárdez denunció que la red consular mexicana ha sido desmantelada gradualmente, con un recorte del 24% al Programa de Atención y Protección Consular desde 2023, lo que ha dejado sin abogados, psicólogos ni personal especializado a los consulados. “No se trata solo de números, se trata de vidas. Se está abandonando a quienes sostienen la economía de dos países”, declaró.

A nombre del PRI Oaxaca, y en congruencia con el posicionamiento del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, exigió una respuesta inmediata y estructurada: la asignación de recursos para fortalecer la defensa legal de los migrantes, el financiamiento de demandas ante cortes federales contra leyes estatales inconstitucionales como la SB 4, y una red consular robusta que brinde refugios, orientación jurídica y campañas informativas.

“La política exterior no se ejerce con proclamas desde la plancha del Zócalo, sino con datos, oficio y negociación firme”, expresó. “Cada expediente que se cierra sin defensa es una vida rota. Exigimos que el gobierno federal deje de simular y comience a defender a su gente con hechos, no con discursos vacíos.”

Ricárdez finalizó reiterando que el PRI está del lado de las y los migrantes, y que no permitirá que el Estado mexicano continúe ignorando su deber de proteger a sus connacionales. “Nuestros migrantes no están solos. Y no los vamos a dejar solos.”

