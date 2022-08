Carlos Salazar Vargas, un experto en el tema que radica en Puebla Capital: Raúl Torres Salmerón (21:09 h)

Oaxaca de Juparez, 25 de agosto.

SIN LÍMITES

Politing, arte para ganar

elecciones y gobernar

Carlos Salazar Vargas, es un colombiano radicado en Puebla Capital, es experto consultor político que ha desarrollado la teoría que ha puesto en práctica y que ha denominado politing, donde confluyen tres definiciones que pueden resumirse en el proceso, el resultado y la estructura de la política.

Además, ha escrito 11 libros sobre el tema que abarcan las políticas públicas y el marketing y tiene otros tres en preparación, que han sido adoptados como textos de la materia en diversas universidades de México y del mundo.

En entrevista, sus comentarios sobre el politing son los siguientes:

-La palabra política tiene la misma limitante, que es una sola palabra para tres distintas realidades. Los anglosajones distinguen muy bien con tres vocablos diferentes: politics (proceso), policy (resultado) y polity (estructura).

-Con politing, el proceso como asegura Maquiavelo, es la búsqueda, conquista y mantenimiento del poder político. El resultado es la política pública, lo que el Estado, el Gobierno en turno hace o deja de hacer. La estructura porque la política se hace en un área geográfica específica, con su respectivo gobierno, equivale a lo que conocemos como ciudad, la city o la polis griega que engloba el Municipio, el Estado o el País.

-Esas tres dimensiones de la política deben ser consideradas, estudiadas, analizadas y trabajadas, tanto en forma individual como en forma conjunta, unida e integrada, en todos y cada uno de los temas y campos de la Consultoría Política y la Consultoría Electoral.

-Con el politing se pregona la conveniencia y necesidad de recurrir al marketing, no comercial sino social como un camino efectivo, eficiente y eficaz.

-Surgen así tres útiles y novedosas áreas de estudio, investigación y acción: 1) El marketing político renovado para la política como proceso. 2) El marketing de políticas públicas para la política como resultado. 3) El citymarketing para la política como estructura.

-Propone, fomenta, pregona y utiliza un nuevo lenguaje, distinto al comercial y también diferente al de belicosidad y guerra que actualmente predomina. La competencia política no es una guerra y está lejos de ser una batalla para eliminar al contrario.

-En politing, los procesos electorales no son batallas campales y los contendientes no son enemigos. El lenguaje no debe ser guerrerista, ofensivo, denigrante, vulgar y destructivo para con los opositores, contendientes o contrarios. Por ello, no pueden existir los mal llamados cuartos de guerra, pues realmente, ni son cuartos y menos de guerra.

-Dentro del politing, siempre es primordial el concepto de ética y moral y deben ocupar un sitio importante y fundamental en la vida y en todas las actividades, incluida la política en general y los procesos electorales en particular.

-El respeto, al contrario -como ser humano que es- debe ser constante en todos y cada uno de los planteamientos, compromisos, asesorías y consultorías. Ha demostrado ser un útil planteamiento político-electoral, eminentemente teórico-práctico que no tiene ni puede tener filiación partidista, ni raza, ni religión.

-Esta propuesta se alimenta, refuerza y actualiza con nuevos planteamientos, pioneros desarrollos y recientes avances teóricos-prácticos impulsados por consultores, profesionales y profesores del continente americano. Es una novedosa y efectiva propuesta político-electoral de latinos para latinos.

Salazar Vargas estudió en 1987 Administración en Bogotá, Colombia, en la Universidad de Los Andes y Gerencia de Mercadeo en la Universidad del Rosario. Las bases del politing están en su tesis The Marketing of Public Policies -An Appoach (El Marketing de Políticas Públicas: Una Aproximación), presentada en London School of Economics and Politicas Science.

Es un pionero en Colombia y en varios países de América Latina, en ampliar el útil y novedoso concepto de marketing social en diversas áreas relacionadas con la política.

La etimología y origen del vocablo politing, es el resultado de la combinación de las cinco primeras letras de la palabra política y las tres finales de marketing, utilizado por primera vez en 1972 en su libro texto Marketing Político. El vocablo tiene marca registrada en Puebla Capital.

Politing cubre cinco áreas, las tres dimensiones de la política ya mencionadas, además de la marca personal y los tanques de pensamiento, conocidos como think tanks.

De este modo el candidato brilla por sí solo, donde el consultor y su equipo siempre están tras bambalinas. Aquello de fabricar presidentes, vender lo invendible y manipular al electorado está fuera de toda lógica dentro de este planteamiento.

Finalmente señala que muchas universidades se han interesado en el tema debido a que fomentan el futuro y sobrevivencia de muchos jóvenes que pueden desarrollarse como consultores, asesores políticos, gerentes de ciudades y dirigentes políticos.

En fin, como dice la copla colombina:

Hasta los palos del monte

tienen su separación,

unos sirven pa’ hacer santos

y otros para hacer carbón.

raultorress@hotmail.com

