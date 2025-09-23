Capturan a J.H.M.C., alias “Koki”, segundo al mando de la célula delictiva del “Comandante Cromo”, en el Istmo: Fiscalía de Oaxaca (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Derivado de trabajos de inteligencia criminal realizados en torno a la Operación Sable, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de J.H.M.C., alias “Koki”, considerado objetivo prioritario y segundo en la línea de mando de la célula delictiva del “Comandante Cromo”, identificada como la principal generadora de violencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención se realizó en el municipio de Salina Cruz, mediante un operativo conjunto en el que participaron la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Durante la acción se le aseguró un arma de fuego, marihuana y varias dosis de cristal. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Las investigaciones de la Vicefiscalía General de la Zona Centro, J.H.M.C., alias “Koki”, es considerado uno de los principales operadores delictivos del grupo encabezado por el “Comandante Cromo”, célula vinculada con la comisión de delitos contra la salud, extorsión, privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego y amenazas.

En mayo de este mismo año también fue detenido P.A.T.V., alias “El Tonche”, quien también estaba en la segunda la línea de mando dentro de la misma banda.

Ambas detenciones representan avances significativos en la estrategia para desarticular a la organización delictiva y reducir los índices delictivos en la región.

Asimismo, los trabajos de inteligencia establecen que la célula del “Comandante Cromo” es uno de los principales grupos criminales que opera en el Istmo de Tehuantepec, la cual está vinculada a diversos delitos de alto impacto, por lo que dentro las acciones de la Operación Sable son un tema prioritario su desarticulación y la captura de sus integrantes.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de realizar investigaciones integrales, coordinadas y efectivas que permitan combatir los delitos de alto impacto, garantizar la procuración de justicia y salvaguardar la seguridad de la sociedad oaxaqueña.

