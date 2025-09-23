Diputada Concepción Rueda insiste en revocación de mandato contra edil de Salina Cruz (10:10 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 23 de septiembre. La diputada local por Morena, Concepción Rueda Gómez, volvió a insistir en la revocación de mandato en contra del presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, argumentando que su administración ha puesto en riesgo la vida, salud y dignidad de los ciudadanos, además de incurrir en violaciones reiteradas a los Derechos Humanos.

La legisladora hizo énfasis en la gravedad de los hechos ocurridos recientemente en la cárcel municipal, donde perdieron la vida las jóvenes Abigail Hay Urrutia y Andrea Tamara Balderas Alegría, casos que han generado indignación y exigencias de justicia por parte de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Rueda Gómez subrayó que estas muertes no deben quedar impunes, y responsabilizó al Ayuntamiento de Salina Cruz por presuntas omisiones y negligencias institucionales que, dijo, han derivado en un clima de inseguridad y violaciones a las garantías individuales.

Por ello, reiteró su solicitud para que se inicie un proceso de revocación de mandato en contra del edil Daniel Méndez, al considerar que su permanencia en el cargo representa un riesgo para la población. Asimismo, llamó a las autoridades estatales y federales a intervenir y garantizar justicia para las víctimas.

