Capacitan a personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal en “Redacción de Informes Policiales” (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal, adscrito a la Dirección de Proximidad Social, recibió el curso-taller “Redacción de Informes Policiales”, impartido por la Alcaldía Municipal Cívica del Municipio de Oaxaca de Juárez.

La capacitación estuvo a cargo del Juez Cívico, José Alfredo Morales Camera, quien señaló que esta acción tiene el propósito de que las y los elementos de la Dirección de Proximidad Social elaboren de manera adecuada el Informe Policial en los casos de Faltas Cívicas.

Durante el curso, los 35 elementos participantes expresaron sus inquietudes y conocieron herramientas prácticas para agilizar la elaboración de informes relacionados con personas detenidas por cometer alguna falta cívica.

Con estas acciones, el gobierno que encabeza Ray Chagoya fortalece la capacitación de su personal de seguridad, garantizando una atención más eficiente y de calidad para las vecinas y vecinos de Oaxaca de Juárez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir