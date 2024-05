Cada día el proyecto de Freddy Gil Pineda Gopar se ve más fortalecido (12:00 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 21 de mayo. La ciudadanía será el centro de las políticas públicas, en Santa Cruz Xoxocotlán habrá un cambio verdadero, nomas puertas cerradas, habrá atención a todas sus peticiones.

Freddy Gil trabajará por la gente y de la mano con la gente, el trabajo es de dos, gobierno-ciudadanía, la unidad del pueblo es el factor más importante para lograr cada uno de los objetivos propuestos.

Xoxo no es una empresa, xoxo no es un negocio y la gente no es una mercancía, que se puede comprar cada tres años, hoy es tiempo de hacer

algo diferente en Xoxo.

Xoxocotlán tiene hoy la oportunidad de reivindicar el rumbo de su historia, este 2 de junio vota por la esperanza, vota por un gobierno que trabajará con eficiencia y eficacia.

“Vamos a servir al pueblo de una manera honrada con resultados”.

