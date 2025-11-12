Cabildo de Oaxaca de Juárez aprueba acciones para fortalecer la planeación urbana, la limpieza y la seguridad de la ciudad (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobó el reinicio de los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) y la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, con el propósito de actualizar los instrumentos de planeación que orientan el crecimiento ordenado, sustentable y armónico del municipio.

Asimismo, se abordaron diversos temas relacionados con el fortalecimiento de las acciones para mantener una ciudad limpia, segura y con servicios públicos eficientes, reafirmando el compromiso institucional de promover el bienestar colectivo y la participación ciudadana.

Estas decisiones reflejan el trabajo coordinado entre el cuerpo edilicio, las comisiones y las dependencias municipales, que avanzan con una visión integral para atender los desafíos urbanos, mejorar la infraestructura y garantizar espacios más dignos para las familias oaxaqueñas.

El Cabildo de Oaxaca de Juárez continúa consolidando acuerdos que impulsan una gestión responsable, transparente y cercana a la población, orientada a garantizar el desarrollo integral de la capital oaxaqueña.

