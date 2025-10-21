Cabildo de Oaxaca de Juárez acuerda acciones preventivas en panteones por Día de Muertos para evitar proliferación de mosquitos (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. Durante la sesión ordinaria de Cabildo del Municipio de Oaxaca de Juárez, encabezada por el presidente municipal Ray Chagoya, se aprobaron medidas preventivas en los cinco panteones municipales, con el propósito de evitar la proliferación de mosquitos durante la próxima temporada de Día de Muertos, cuando se registra una alta afluencia de visitantes.

La propuesta fue presentada por el regidor del Centro Histórico y Patrimonio Mundial, Antonio Álvarez Martínez, quien subrayó la importancia de actuar de manera inmediata con jornadas intensivas de limpieza, fumigación y eliminación de criaderos en todos los camposantos, en coordinación con los Servicios de Salud de Oaxaca. Asimismo, propuso que la Dirección de Seguridad Pública Municipal instale filtros informativos en los accesos a los panteones, donde se distribuirán de forma gratuita materiales como arena húmeda, aserrín o tierra, para sustituir el uso de agua en los floreros.

“Esta es una acción contundente para mitigar la propagación del dengue, y es imperativo que la Dirección de Servicios Municipales, junto con las instancias de salud, ejecuten de inmediato estas tareas antes de que inicie la gran afluencia de visitantes”, señaló el regidor Álvarez.

Por su parte, el presidente Ray Chagoya reconoció la pertinencia de la iniciativa y enfatizó que el gobierno municipal asumirá con responsabilidad esta tarea sanitaria y de prevención.

“Es un tema de salud pública que debemos atender con anticipación. Hacemos un llamado a las agencias municipales para elaborar sus propios planes de acción y sumarse a la eliminación de criaderos, tapar depósitos de agua y mantener una limpieza constante en los panteones y sus alrededores”, destacó el edil capitalino.

Chagoya adelantó que se pedirá el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para el uso de productos biológicos en depósitos de agua y la implementación de brigadas de acompañamiento.

“Queremos que las y los oaxaqueños vivan una celebración de muertos segura, sin riesgos para la salud y con espacios limpios y dignos”, concluyó.

