Sin justicia para Catarino Torres Pereda, líder de Codeci a 15 años de su asesinato (13:02 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. A 15 años del asesinato de Catarino Torres Pereda dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), organizaciones protestan en diversas oficinas de la Fiscalía General del Estado en exigencia de justicia.

Los seguidores del líder asesinado en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz señalaron que a más de tres administraciones estatales en las que han fungido gobernadores de diferentes partidos políticos no se ha hecho justicia para su dirigente.

Quien fuera de los primeros presos a causa del movimiento popular de 2006, fue ejecutado por dos hombres el 22 de octubre que ingresaron a las oficinas de la organización ubicada en la colonia 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtepec en la Cuenca del Papaloapan para matarlo a quemarropa con armas de grueso calibre.

Este día, los integrantes del Codeci se manifiestan en las oficinas de la Fiscalía ubicadas en diferentes partes de la capital oaxaqueña para demandar justicia para su dirigente que a 15 años aún no ha sido detenido el autor intelectual del asesinato.

Torres Pereda, quien luego de ser preso el 6 de agosto de 2006 y enviado al penal del Altiplano por su participación en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, logró su libertad el 8 de marzo de 2007 tras el pago de una fianza de 17 mil pesos.

