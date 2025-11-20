Bloqueo indefinido en Matías Romero por incumplimiento de pagos del Corredor Interoceánico (11:15 h)

Edwin Meneses

Matías Romero, Oax. 20 de noviembre. Más de 100 ex trabajadores de ABCD Arquitectura bloquearon por completo los accesos al ferrocarril en esta ciudad.

Desde las 6:00 horas, los inconformes se colocaron en la entrada principal, impidiendo toda circulación hacia la zona donde se realizan actividades estratégicas del Corredor Interoceánico.

Los manifestantes señalaron que, tras haber concluido su relación laboral hace semanas, la empresa se niega a cubrir los finiquitos que legalmente les corresponden. Indicaron que ABCD Arquitectura ha mostrado constantes incumplimientos y retrasos en pagos, lo que calificaron como una falta total de responsabilidad hacia quienes contribuyeron a las obras del proyecto federal.

El bloqueo fue declarado por tiempo indefinido, y los trabajadores adelantaron que no se moverán del lugar hasta que la compañía o las autoridades laborales intervengan con una solución clara y definitiva.

Mientras tanto, la parálisis ha comenzado a afectar actividades logísticas y operativas que dependen del acceso ferroviario.

Los inconformes advirtieron que, si no son atendidos, podrían ampliar sus acciones de protesta en los próximos días.

Se espera que autoridades federales o del propio Corredor Interoceánico acudan a entablar diálogo con el grupo antes de que el conflicto genere mayores complicaciones en la región.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir