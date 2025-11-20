Recupera Primavera Oaxaqueña ideales de la Revolución Mexicana para transformación real, profunda y duradera del estado: Salomón Jara (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de noviembre. Al encabezar la ceremonia de conmemoración del 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, el Gobernador Salomón Jara Cruz destacó que la Primavera Oaxaqueña, heredera de los ideales de este movimiento de 1910, trabaja cada día por una transformación real, profunda y duradera que se demuestra con hechos.

Durante el acto cívico realizado en el Jardín Madero de la capital del estado, al que también asistió la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; el Mandatario estatal expresó que su administración fundamenta su fuerza política y moral en los valores revolucionarios de caudillos como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza; quienes sentaron las bases de un país más justo e incluyente.

“Somos herederos de un México que puso al pueblo al centro y nos enseñó que la democracia se defiende con convicción, participación y profundo sentido de responsabilidad social. Seguimos construyendo un Oaxaca democrático, con justicia social, igualdad sustantiva y bienestar para las comunidades con un gobierno que escucha, atiende y cumple su palabra”, afirmó.

En este marco, Jara Cruz entregó el Premio Estatal del Deporte 2025 a la atleta Mariel Salazar Tapia y a la paratleta en lanzamiento de jabalina, Rebeca Citlaly Cortés Montaño.

Así como a Roth Stewer Martínez Alvarado, en la categoría Fomento al Deporte, iniciativa pionera en el estado.

Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo y representantes de los Poderes del Estado, colocaron una ofrenda floral al pie de la efigie de Francisco I. Madero, para honrar su legado y mantener viva su memoria.

*Predomina el orgullo patriótico en el Desfile Cívico-Deportivo*

Tras concluir este acto protocolario, el Gobernador de Oaxaca y la Presidenta Honoraria se trasladaron a pie a Palacio de Gobierno para presenciar el Desfile Cívico-Deportivo del CXV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, donde se hizo evidente el entusiasmo y sentimiento patriótico de las y los asistentes.

En este recorrido que comenzó en la Calzada Francisco I. Madero participaron: dos banderas monumentales, 4 mil 267 personas deportistas, 32 vehículos de apoyo, 21 carros alegóricos, 18 motocicletas, dos canes, 24 caballos y 10 botargas.

