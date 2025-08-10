Bloqueo en Santiago Laollaga impide acceso al ojo de agua del manantial (13:30 h)

Edwin Meneses

Santiago Laollaga, Oax. 10mde agosto. Un grupo de comuneros mantiene bloqueada la entrada que conduce al ojo de agua de esta población, en el barrio Calvario Alto, específicamente en el callejón La Pípila.

Este cierre ocurre en el marco de la segunda reunión encabezada por el nuevo presidente de bienes comunales, el ciudadano Ramón Betanzos Hernández, acompañado del jefe de vigilancia Oriol Chávez Melchor.

El bloqueo responde a una disputa interna entre comuneros y de acuerdo a autoridades comunales, algunas personas han permanecido por más de 20 años dentro del ojo de agua vendiendo productos, lo que ha generado inconformidad entre otros comuneros que también buscan acceder al lugar para ofrecer sus servicios.

Ante esta situación, el presidente de bienes comunales, junto con comuneros reconocidos, busca recuperar el espacio para reorganizar su uso y permitir el ingreso a nuevos vendedores.

Como medida preventiva, las autoridades informan a todos los turistas y visitantes que, hasta nuevo aviso, los servicios en el ojo de agua se encuentran suspendidos.

La decisión fue tomada para evitar conflictos y garantizar la seguridad de los visitantes, mientras se resuelve la situación interna entre los comuneros.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo una nueva reunión con todas las partes involucradas para llegar a un acuerdo que permita reabrir el acceso al manantial y reactivar las actividades turísticas y comerciales en la zona.

