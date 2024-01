Benito ya está conociendo su nuevo hogar y a otros animales (21:00 h)

Puebla, 26 de enero. Después de tres días de haber llegado al parque Africam Safari, las redes sociales del parque difundieron un video en el que la jirafa Benito ya está conociendo a otros animales del lugar.

La jirafa Benito sigue en su proceso de adaptarse a su nuevo hogar, y ahora le tocó conocer a otros animales del parque.

En un video difundido en las redes de Africam Safari, Frank Carlos Camacho, director general del parque, cuenta que la jirafa Benito se está familiarizando con algunos de los animales que viven ahí, además, de que pronto conocerá a la manada de jirafas para integrarse.

Me gusta compartir este momento mágico, en que Benito está saliendo a conocer su nueva casa. Ya conoció dromedarios, impalas, antílopes, avestruces, árboles, el pasto y muchas cosas nuevas”, dice Frank Carlos Camacho.

Mañana por la mañana estará reuniéndose con su nueva familia”, concluye.

En el video se puede ver cómo el director de Africam Safari, está alimentando a la jirafa Benito. Tiene un recipiente en el que tiene la comida, toma el alimento, estira el brazo y Benito toma la comida.

En el video también se puede ver que hay un par de dromedarios y antílopes en el campo, en la parte de atrás de donde está Benito.

¿Qué pasó con la jirafa Benito?

La jirafa Benito hizo un viaje de más de 30 horas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Valsequillo, Puebla, para llegar a su nuevo hogar en Africam Safari.

Benito vivía en el Parque Central de Ciudad Juárez, donde colectivos a favor de los animales, denunciaron el mal estado en que las autoridades tenían a la jirafa.

En el Parque Central de Ciudad Juárez, la jirafa Benito no tenía un techo para cubrirse del sol, ni tampoco un lugar para resguardarse del frío y las nevadas.

Por esta razón, los colectivos a favor de los animales, hicieron todo lo posible para que se diera a conocer el caso, y las autoridades federales intervinieran. Sin embargo, la Profepa, no hizo más que limitarse a decir que la jirafa no vivía en buenas condiciones, pero no hizo nada más.

Fue por medio de la presión social, que se logró que se otorgaran los permisos, para que, un tercero, en este caso, Africam Safari, pudiera llevarse a la jirafa Benito, a un parque especializado en este tipo de animales.

