Beatriz Gutiérrez Müller estalla contra Elon Musk: acusa censura en X por “intereses políticos” (11:30 h

Oaxaca de Juárez, 22 de marzo. La escritora Beatriz Gutiérrez Müller protagonizó una nueva polémica en redes sociales tras lanzar un mensaje directo contra Elon Musk, dueño de la plataforma X, a quien acusó de aplicar medidas de censura por motivos políticos.

A través de su cuenta, Gutiérrez Müller reaccionó a una notificación que recibió de la plataforma, en la que se le advertía sobre una supuesta reducción temporal en la visibilidad de su contenido debido a “actividad inusual”.

“Menor visibilidad”… y acusaciones de censura

La también académica ironizó sobre el aviso y arremetió contra Musk al sugerir que este tipo de acciones no son casuales.

“Ni siquiera uso tu X —solo de vez en cuando— y me mandas este mensaje. ‘Lower visibility’, ja, ja, ja… es lo que haces con cuentas que no te convienen políticamente”, escribió.

El mensaje fue acompañado de una captura en la que X explica que se ha colocado una “etiqueta temporal” a su cuenta, lo que podría provocar que sus publicaciones aparezcan con menor frecuencia en recomendaciones, respuestas o tendencias.

Reta a Elon Musk: “borra mi cuenta”

Lejos de moderar el tono, Gutiérrez Müller lanzó un desafío directo al empresario.

“Adelante, desaparece mi cuenta si quieres. ¡Hazlo!”, publicó, dejando ver su inconformidad con las políticas de moderación de la red social.

El aviso de la plataforma señala que este tipo de medidas suelen resolverse automáticamente en cuestión de días o semanas, siempre que la actividad del usuario cumpla con las reglas establecidas.

Hasta el momento, ni Elon Musk ni la plataforma X han emitido una postura oficial sobre el señalamiento de censura hecho por Beatriz Gutiérrez Müller.

Publimetro

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