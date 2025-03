”Basta de traiciones: la confianza ciudadana se respeta”, declara Carmelita Ricárdez (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, Carmelita Ricárdez, dejó claro el respaldo absoluto del priismo oaxaqueño a la Ley Antichapulines, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión.

“En el PRI no tenemos duda: quien traiciona la confianza de la gente, no merece seguir representándola. Basta de políticos que usan los partidos como trampolín y se venden al mejor postor. Eso no es democracia, es simulación”, sentenció Ricárdez.

La dirigente priista subrayó que el voto ciudadano es un mandato sagrado, y que quienes llegan al poder bajo unas siglas, con un proyecto político claro, tienen la obligación de honrar ese compromiso hasta el final. “Cuando un legislador abandona el partido por el que fue electo, no solo traiciona a su instituto político, traiciona a la gente que creyó en él y le dio su confianza. Esa traición no puede quedar impune”, afirmó.

Ricárdez destacó que esta reforma no es solo un tema interno de los partidos, sino un paso fundamental para devolverle dignidad y respeto a la representación popular. “Los mexicanos ya están hartos de los chapulines que brincan de un lado a otro solo para asegurar sus privilegios. Quienes no tienen palabra, quienes traicionan su propia causa, no merecen seguir en el cargo”.

La Presidenta del PRI en Oaxaca también hizo un llamado a la ciudadanía a exigir congruencia y lealtad de sus representantes. “La lealtad no es un capricho, es un principio básico de ética y respeto. No podemos construir un México fuerte si permitimos que el oportunismo y la deslealtad sigan marcando la vida pública del país”.

Finalmente, reiteró que el PRI Oaxaca respalda totalmente la Ley Antichapulines, porque es una exigencia de la gente y una necesidad urgente para sanear la política mexicana. “Que quede claro: en el PRI honramos la palabra, respetamos la voluntad de la gente y luchamos por devolverle dignidad a la política. El que traiciona, que se vaya”, concluyó.

