Banxico, finge fortaleza del peso: Víctor Sánchez Baños (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre.

· AMLO, jamás devaluaría; por su ego

· No importa el sacrificio de reservas

· Deja un desastre en finanzas públicas

· Cree que con discursos frena la crisis

· Exhiben mentiras de senador Barreda

· Macedo se apunta como magistrado

· Prosa, análisis de los sistemas de pago

La elección de un sistema de educación es más importante para un pueblo que su gobierno

Gustave Le Bon 1841 1931, psicólogo francés

En economía, hay factores que no pueden esconderse debajo de la alfombra como basura secreta, secretísima de familia.

No se puede ocultar la fuga de divisas de capital especulativo, por un lado, el freno de proyectos de inversión extranjera directa y la no devolución de utilidades para reinversión.

Sólo se mantiene firme, el crecimiento de las remesas que anualmente generan 65 mil millones de dólares. Esta una realidad, aunque se estima que una buena parte de las mismas tienen su origen en el pago negocios negros.

Se estima que Banco de México, que preside Victoria Rodríguez, apuntala la paridad de nuestros billetes, mediante inyección de cientos de millones de dólares. Teníamos hasta antes de las elecciones del 2 de junio pasado, en abril de este año, más de 217 mil millones de dólares como reservas.

Oficialmente, se encuentran en 226 mil millones, con un crecimiento de entre 350 y 1,500 millones de dólares semanales.

Sin embargo, los analistas internacionales, consideran que tras las elecciones, pero fundamentalmente luego de la decisión de López Obrador, de imponer su voluntad sobre el poder legislativo para aprobar la reforma judicial, el peso mantiene una tendencia de sobrevaluación frente al dólar.

Sin embargo, al poco tiempo empezó a ubicarse en la banda de los 19 pesos, lo cual indica que hay una mano que está meciendo la cuna en favor de nuestro peso.

Las divisas dentro de nuestras reservas, representan el soporte que tienen quienes han invertido desde el extranjero en nuestro país, para que en cualquier momento puedan retirar su dinero en dólares. Así de simple.

Hay dólares para responder a la demanda de divisas para quienes quieren sacar su dinero del país.

López Portillo tenía razón cuando aseguró que un presidente que devalúa, es un presidente de evaluado. A él le ocurrió. Y López Obrador no quiere verse en ese espejo. De tragedia.

Quiere llegar al último día de su administración, en una semana, con una paridad impecable. No importa lo que se gaste. Al final de cuentas no su dinero. Al final de cuentas no es su prestigio político, el que está en juego, la estabilidad económica de toda una nación con 130 millones de habitantes.

En este juego perverso de egos, el presidente de la República se juega el destino de todos los mexicanos aunque le deje a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, una crisis financiera, fenomenal. La culpa no la tendrá Estados Unidos, ni el cambio de gobierno en la Unión Americana, ni sus adversarios, ni los conservadores, ni los empresarios, ni ningún personaje de los que tanto mencione sus mañaneras y que quiere convertirlos como auténticos demonios. Es él, y nada más él quien tiene que responder sobre lo que puede venir en pocos meses.

Con la economía no se juega.

PODEROSOS, CABALLEROS

BARREDA TIMADOR

A quién le quiere ver la cara el senador de Campeche de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda. Jura que él regresó el día exacto de la votación de la reforma judicial a su natal Campeche, porque su papá había sido detenido y se encontraba ante un juez. En lugar de mandar abogados calificados, él se apersonó en un juzgado donde supuestamente tenían a su papá Hoy se tiene certeza que eso es falso y que ningún momento fue detenido el papá y que no hay ninguna denuncia en su contra. Por si fuera poco, Barrera y el líder de la fracción parlamentaria de MC, Paul Arce, en el congreso local de Campeche, habían sido detenidos. Es triste ver como este tipo de políticos. Con el único fin de negociar con el partido en el poder, Morena, se entregan en cuerpo y alma, y después lo niegan con tal cinismo. Lo único que le quedaría a Barreda y a Arce, si tiene dignidad, es renunciar porque el pueblo no tiene que lidiar a mentirosos, farsantes y traidores. La presidente del TSJ de Campeche, Estela Fuentes Jiménez, le restregó en su cara al senador sus mentiras. Con qué cara se presenta para discutir cualquier decisión legislativa, si quedó demostrado qué es un farsante que se puso de acuerdo con Morena para ser el plan B, en caso que Miguel Angel Yunes los traicionara en la aprobación de la reforma del poder Judicial. El líder de los naranjas, Dante Delgado, no ha dicho ni pío. Qué falta de respeto al pueblo ya la inteligencia de 130 millones de mexicanos. Lo entendemos de los guindas, quienes recibieron la orden de López Obrador, de acabar con el poder judicial y lo cumplieron con cabalidad, aunque traicionen al pueblo de México, ya los principios de equilibrio de poderes que tanto, en la posición, la izquierda.

TSJ EDOMEX

Héctor Macedo despunta entre los magistrados aspirantes a encabezar el proyecto de transición del Poder Judicial del Estado de México, al que está obligado con la reciente reforma. Amarra bien hacia dentro y hacia afuera, aseguran sus apoyadores cuando exaltan sus buenas relaciones con el Grupo Texcoco y su facilidad para armar consensos entre los integrantes actuales del Tribunal Superior de Justicia. Macedo es, sin duda, uno de los jugadores fuertes. Ya se verá.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

PROSA

Bajo el liderazgo de Salvador Espinosa, Carnet presenta el foro prosa del 2024, llamado medios de pago en movimiento. A partir de hoy, será un análisis de los sistemas de pago para el consumo. Expondrán sus puntos de vista, el director general del desarrollo de negocios digitales de Banorte, Francisco Martha y el mismo Salvador Espinosa, de Prosa, quienes platicaron sobre la transformación en los medios de pago. También el presidente de la asociación de Bancos de México, Julio Carranza hablará sobre la Banca más tecnología, igual a inclusión. Y sobre el mismo tema, pero sobre los mitos y realidades, expondrá sus puntos de vista Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de administración de Banco Azteca. Entre otros destacados expositores.

