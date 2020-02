Ayuntamiento capitalino tiene 15 días para solventar las observaciones a su ley de ingresos, de no hacerlo no podría implementar los parquímetros (13:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. El Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca tiene menos de 15 días para subsanar las inconsistencias que la Comisión Permanente de Hacienda de la 64 legislatura, le señaló a su Iniciativa de Ley de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2020, después del análisis efectuado por esta Comisión a las iniciativas que presentaron los Ayuntamientos y revisaron los legisladores en la sesión del pasado 27 de enero.

En el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda, donde se incluyó al municipio de Oaxaca de Juárez, la Comisión Permanente, consideró conceder una prórroga de 15 días hábiles contados a partir de la aprobación de este acuerdo a los municipios señalados para que subsanen inconsistencias; bajo el apercibimiento que de no subsanarlas en el término referido, se prorrogará la vigencia por el resto del año de la última Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado, es decir, que en caso de que el Ayuntamiento de Oaxaca no subsane sus inconsistencias, podría no pasar la implementación de los parquímetros en la ciudad, iniciativa que se incluye en la Ley de Ingresos del 2020 para la capital oaxaqueña.

Cabe recordar que en el mes de noviembre del 2019 el Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca, aprobó la Iniciativa de la Ley de Ingresos 2020, en la que se propone el cobro por estacionamiento en la vía pública, primer paso para el cobro de parquímetros.

Sobre los parquímetros, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, aseguró que desde el 1 de enero su administración comenzaría una socialización de estos, al sostener que requiere más ingresos para responder a las demandas de los capitalinos.

Por su parte, el diputado Pavel Meléndez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del mismo partido del edil de la ciudad, confirmó en entrevista que aunque no formaba parte de la Comisión Permanente de Hacienda, tenía conocimiento que el municipio de Oaxaca tuvo observaciones que tenía que revisar y regresar a la Cámara para que sean analizadas y en su caso o no aprobadas.

En el tema de los parquímetros, aclaró que “el movimiento al que pertenece dice que lo que es público debe ser público, por lo que no se le debía encajar el diente a los ciudadanos”.

Insistió que debe de implementarse un sistema más amigable para incluir a los peatones y bicicletas en la movilidad de la ciudad, por lo que estaba en contra de los parquímetros.

Recordó incluso que el presidente Andrés Manuel López Obrador había pedido no aumentar ningún impuesto más, por lo que deberían de seguir esa línea todos los de la 4T.

“El edil de Oaxaca hasta hoy no nos ha buscado, ni a los diputados de la capital ni a los demás, no nos ha atendido para incluso ver otros temas de la gente que se nos ha acercado para solicitar nuestra ayuda”, puntualizó.

