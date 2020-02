Pide Arzobispo a oaxaqueños cuidar y valorar a los ancianos (14:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, pidió a todos los oaxaqueños valorar a los ancianos, siguiendo el ejemplo de Simeón y Ana, quienes siempre estuvieron dispuestos a servir a Dios.

En su mensaje, durante la misa dominical que ofició en la Catedral Metropolitana, recordó que en cada casa y lugar hay ancianos, personas mayores que merecen todo nuestro respeto, ya que se puede aprender mucho de su sabiduría adquirida a lo largo de su vida.

Dijo que no se debe cuestionar lo que pueden enseñar las personas ancianas, ya que poseen toda una experiencia de vida.

Recomendó no hacer a un lado a los ancianos ni mucho menos avergonzarse de ellos, ni de los padres ni las madres, aunque sean ignorantes.

“Se les debe respetar, no se les debe humillar ni despreciar, ellos formaron a sus hijos con lo que tuvieron y pudieron, aún así muchos son abandonados y olvidados, lo cual es triste, porque no los visitan, ni preguntan por ellos y no ven lo que necesitan”, lamentó el jerarca.

En ese sentido, indicó a la comunidad católica seguir adelante, creciendo como creció Jesús en edad, sabiduría y gracia, y pedirle a Dios que siga dando hombres y mujeres para la vida consagrada, al servicio de Dios en un hospital, una casa hogar de niños, o un asilo, para que puedan seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

