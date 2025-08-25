AXA México dota con nuevos equipos a quirófano y cunero patológico de IMSS Huajuapan (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, oax. 25 de agosto. El director de Hospital IMSS- Bienestar Huajuapan, Baruch Hernández Cruz, comunicó que la Fundación AXA México y el Órgano Directivo del Programa IMSS-Bienestar, por medio del Programa de Fortalecimiento de la Salud Materna y Neonatal denominado “Hacer para nacer”, entregó equipo para el área de cunero patológico del nosocomio que representa.

“El cual va beneficiar a los bebés recién nacidos, nos dotaron de monitores, cunas térmicas, incubadoras y un ventilador. También nos dotaron de equipamiento para quirófano” detalló.

Señaló que el equipo beneficia a alrededor de 68 niñas o niños que atienden al mes, pero también a otros bebés que acuden de diversas poblaciones de la región Mixteca.

Hernández Cruz apuntó que con el equipo tendrán la capacidad de atender a más neonatos, y evitar canalizarlos a los hospitales de la capital del estado de Oaxaca, porque en muchas ocasiones se han quedado sin la atención adecuada, al encontrarse a su máxima capacidad.

“Actualmente atendemos tanto a pacientes derechohabientes, como no derechohabientes. Si bien tenemos la información que a partir del 1 de julio pasamos a régimen ordinario, esto no significa que dejamos de dar la atención a los no derechohabientes, continuamos con los dos tipos de atención”, recalcó.

La mañana del viernes se realizó la presentación del programa en el patio del Hospital IMSS- Bienestar número 18 en Huajuapan de León, a donde acudieron autoridades municipales, de salud y demás personal.

En su intervención, la directora de la fundación y subdirectora de sustentabilidad de AXA México, Berenice Valencia Flores, dio a conocer que el proyecto “Hacer para nacer” tiene siete años trabajando con el IMSS a nivel nacional.

Agregó que fue satisfactorio entregar el equipamiento al hospital IMSS- Bienestar de Huajuapan de León, al ver las necesidades, no obstante, recalcó que, con la suma de esfuerzos de todos, se puede hacer de este un gran nosocomio, una gran ciudad y un país mejor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir