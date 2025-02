Avalan reforma de Claudia vs nepotismo… hasta 2030 (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Pasando por encima del proyecto presidencial de prohíbir el nepotismo y la reelección a partir de 2027, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma en la materia, que entrará en vigor hasta 2030.

Con ello, personajes como Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio, de Morena, y Ruth González Silva, del Partido Verde, tienen las puertas abiertas para buscar gubernaturas en las elecciones de 2027.

Los coordinadores de Morena y Verde, Adán Augusto López y Manuel Velasco, presentaron a través de una reserva el cambio en la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma presidencial fue aprobada con 97 votos a favor y 26 en contra tras un intenso debate debido a la modificación propuesta por los senadores Adán Augusto López, de Morena, y Manuel Velasco, del Partido Verde.

“Voy a presentar una propuesta de modificación en nombre propio y del senador Manuel Velasco Coello, para que la reforma en materia de nepotismo electoral sea aplicable en las elecciones, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030”, acotó el exsecretario de Gobernación.

Respuesta de la reforma

El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, anunció la reserva en las primeras horas de la sesión y afirmó que con ello quedaban zanjadas las diferencias con el Verde.

“Son nuestros aliados, tan importante es la agenda legislativa de Morena (…) como la agenda del Verde, como el Partido del Trabajo”, resaltó.

Lo cual fue refrendado por el hoy morenista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien antes de la sesión reconoció que el cambio se derivó de un acuerdo para “mantener la unidad”.

Beneficiados

Con el cambio a la minuta presidencial se abre la posibilidad de que Ruth González Silva, senadora por el Verde y esposa del hoy gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, participe en la próxima elección.

La iniciativa también abre una ventana de oportunidad para los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila para buscar las gubernaturas de sus estados.

En el caso de Salgado Macedonio, su hija, Evelyn Salgado, es la actual gobernadora de Guerrero, mientras que en el de Monreal Ávila, su hermano es el mandatario zacatecano.

Proyecto original



El 5 de febrero, al encabezar por primera vez el Día de la Constitución en Querétaro, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que, en concordancia con los principios de la Cuarta Transformación, enviaría las iniciativas contra la reelección y el nepotismo.

“Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de La Unión dos nuevas reformas constitucionales. La primera en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro, tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo”, enfatizó la mandataria mexicana.

Enviarán la minuta a la Cámara de Diputados para su revisión y, en su caso, aprobación.

