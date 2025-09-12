Atiende Protección Civil de Oaxaca de Juárez, fuga de gas en Casa Parroquial de la calle Independencia (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. La Dirección de Protección Civil Municipal adherida a la Secretaría de Gobierno y Territorio de Oaxaca de Juárez, con apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, atendió de manera inmediata un reporte de fuga de gas registrado en la Casa Parroquial ubicada en la calle Independencia, en el Centro Histórico de la ciudad.

Gracias a la rápida y eficiente intervención de los capacitados elementos de Protección Civil, la fuga fue controlada sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas, durante la diligencia se implementaron las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección del inmueble y la tranquilidad de los habitantes y visitantes, previniendo cualquier riesgo adicional.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, que preside Raymundo Chagoya Villanueva, a través de la Dirección de Protección Civil reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de la ciudadanía, trabajando de manera preventiva, cercana y ordenada para responder oportunamente a cada reporte ciudadano y contribuir a la construcción de un municipio más seguro.

