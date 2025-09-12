China advierte a México que “lo piense dos veces” antes de imponer aranceles a autos chinos (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. La tensión comercial entre México y China escaló tras la publicación de un comunicado de la Embajada de China en México, en el que el gobierno asiático pidió a las autoridades mexicanas actuar con cautela ante el posible incremento de aranceles a productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, entre ellos los vehículos chinos.

“Actuar con cautela y pensarlo dos veces”

De acuerdo con la Secretaría de Comercio de China, México debe “pensar dos veces” antes de realizar cualquier ajuste arancelario. Un portavoz de la dependencia advirtió que el país asiático supervisará de cerca las medidas arancelarias y evaluará cuidadosamente cualquier decisión final.

En su posicionamiento, la parte china recalcó que China y México son socios económicos y comerciales importantes, y que no desea que la cooperación bilateral se vea afectada.

Posición de China frente a México

El comunicado subraya que, en un contexto de oposición mundial a los aranceles unilaterales impulsados por Estados Unidos, todos los países deberían fortalecer la comunicación y la coordinación para defender conjuntamente el libre comercio y el multilateralismo.

El portavoz advirtió que cualquier medida arancelaria unilateral de México, incluso bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, sería vista como un acto de apaciguamiento frente a la presión externa.

China señaló además que, de aplicarse, las medidas perjudicarían los intereses de socios comerciales relevantes, incluida la propia China, y socavarían la certidumbre del entorno empresarial en México, lo que podría reducir la confianza de las empresas extranjeras en invertir en el país.

En su mensaje final, la Secretaría de Comercio reafirmó que China se opone al unilateralismo, el proteccionismo y las medidas discriminatorias, y advirtió que tomará las medidas necesarias, según las circunstancias, para defender sus derechos e intereses legítimos.

Publimetro/Imagen:Gemini

