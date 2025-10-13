Atiende Gobierno de Oaxaca a personas damnificadas por intensas lluvias, invita a dar ayuda para Puebla y Veracruz (11:30 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 13 de octubre. Ante la contingencia que se vive en varias comunidades oaxaqueñas por las lluvias provocadas por los fenómenos Jerry y Raymond; el Gobernador Salomón Jara Cruz informó que se atiende con prontitud a la población.

Afirmó que también habitantes de los estados de Puebla y Veracruz enfrentan los estragos de estos sistemas meteorológicos; por ello invitó a la población oaxaqueña a apoyar a las personas damnificadas a través de donaciones de artículos de primera necesidad.

En su conferencia de prensa semanal, el Mandatario estatal reiteró su disposición a colaborar con los gobiernos federal y de aquellas entidades en la implementación de la estrategia de atención humanitaria, para hacerles llegar a quienes lo necesitan ayuda de manera pronta, ordenada y efectiva.

“Bajo el liderazgo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, con unidad y con la solidaridad de nuestro pueblo, haremos frente a la adversidad y saldremos adelante una vez más”, externó.

En Oaxaca, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Oaxaca), atiende con víveres y cobijas la contingencia que se vive en algunas comunidades del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Costa y Mixteca.

Para reforzar esta acción, instalará centros de acopio en sus edificios, por instrucciones de su Presidenta Honoraria, Irma Bolaños Quijano. Entre ellos, la gasolinera de Fonapas en la ciudad capital, además, en el corredor de Palacio de Gobierno.

Ahí se recibirán alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y limpieza, alimento para mascotas, medicamentos y herramientas -palas, picos, botas para lluvia, lámparas de mano, pilas e impermeables- todos los días, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir