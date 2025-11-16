Atentan contra la vida del representante de la UBISORT en Huajuapan (22:00 h

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 15 de noviembre. El copiloto de una camioneta realizó un disparo de arma de fuego contra el taxi del sitio El Carmen, que conducía el representante de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) en Huajuapan, Jeronimo Gerardo Sosa Maceda.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche de ayer viernes, en la agencia del Carmen, de Huajuapan de León.

El líder de la UBISORT resultó ileso, únicamente hay daños materiales.

En el lugar se localizó un casquillo percutido, cuyo calibre se desconoce.

A la zona llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes resguardaron los posibles indicios.

Posteriormente Sosa Maceda acudió a presentar la denuncia en la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca.

En un comunicado, la dirigencia estatal de la UBISORT exigió a las autoridades correspondientes una investigación inmediata y exahustiva para esclarecer el ataque.

Tambien solicitó garantías de seguridad para el representante de la organización en Huajuapan, al igual para los demas integrantes en el estado de Oaxaca.

Pidió la aplicación de la ley para que estos hechos no queden impunes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir