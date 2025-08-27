Atacan y amenazan al periodista Jorge Heras en Mexicali (19:00 h)

Mexicali, 26 de agosto. El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su lugar de trabajo en Mexicali para conducir su programa junto al también periodista Eduardo Villalugo, Ciudad Capital.

Fue durante la mañana de este martes 26 de agosto cuando, de acuerdo con el propio Jorge Heras, dos hombres ya lo esperaban a las afueras de su centro laboral. Él narró cómo los sujetos le pidieron un vaso de agua mientras prácticamente lo estaban encarando y, poco tiempo después, lo golpearon en el rostro.

Tras el golpe, Jorge intentó correr, ya que observó que uno de los hombres intentó —o aparentó— sacar algo de su cintura. Sin embargo, debido a las lluvias, el periodista cayó al suelo, momento en que los agresores comenzaron a patearlo. Una mujer presenció la agresión y comenzó a gritarles a los hombres para que se detuvieran, lo cual logró que huyeran de la escena, no sin antes decirle al periodista que “le bajara”.

El periodista describió a uno de los agresores como un hombre robusto, con bigote, camisa negra y pantalón Levi’s. El otro sujeto tenía complexión delgada y vestía un chaleco naranja de construcción.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al comunicador y determinaron que se encontraba fuera de peligro. La escena fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Publicidad

Minutos después de la agresión, el director de la Policía Municipal de Mexicali, Luis Felipe Chan, informó que actuaron como primeros respondientes; no obstante, hasta el momento no hay personas detenidas. Añadió que el caso ya fue turnado a la Fiscalía.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, condenó la agresión hacia el periodista, señalando que “no habrá impunidad por estos hechos”.

zetatijuana.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir