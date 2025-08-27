Pese a enemistad, Trump felicitó a Taylor Swift por su compromiso (18:19 h)

Estados Unidos, 26 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la cantante Taylor Swift por su compromiso con el jugador Travis Kelce anunciado el día de hoy en sus respectivas redes sociales.

El presidente Trump fue una de las primeras figuras mediáticas en felicitar públicamente a la pareja a pesar de tener una anterior enemistad con Swift por el apoyo a su rival electoral, la demócrata Kamala Harris en 2024.



“Les deseo mucha suerte. Creo que es un gran jugador (Kelce) un gran tipo y ella es una persona estupenda”, declaró el mandatario norteamericano.

Por otro lado, diversas celebridades del mundo artístico felicitaron a la joven pareja, como por ejemplo Avril Lavigne mediante una “historia” de Instagram.

De igual manera, la tenista polaca y actual jugadora del US Open, Iga Swiatek (quien se declara como “la swiftie número uno”) felicitó a los futuros esposos; “Travis parece un gran tipo y ella se ve súper feliz”, indicó.

Finalmente, pesea los buenos deseos de Trump, cabe recordar que en mayo del 2025, el republicano, a través de sus redes sociales, declaró a Taylor como su “enemiga” y aseguró que su música “ya pasó de moda” .

Con información de AFP

