Asteroide llevará nombre de deportista mexicana Enriqueta Basilio (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. La Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (IAU), nombró un asteroide, tipo troyano, en honor a la atleta mexicana, Enriqueta “Queta” Basilio, primera mujer en encender el pebetero olímpico en los juegos de 1968.

A dos años de su muerte, Queta Basilio, quedará inmortalizada con el nombramiento del cuerpo estelar, en reconocimiento a su contribución a la equidad entre hombres y mujeres, así como a su papel en la historia del deporte.

En las primeras horas del pasado 16 de octubre, la misión “Lucy” de la NASA despegó de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral para llevar a cabo una misión de 12 años en la que hará reconocimiento de ocho asteroides troyanos de Júpiter.

Cabe destacar que una de las funciones de la IAU es aprobar los nombres de asteroides. Originalmente, los Asteroides Troyanos se clasificaban a partir de personajes de la Ilíada, pero debido a su gran número, se determinó denominarlos de acuerdo a “héroes modernos”, es decir, atletas olímpicos y paralímpicos.

De este nuevo acuerdo surge la propuesta de nombrar al nuevo Asteroide Troyano “Queta”, ubicado en la órbita del asteroide “Eurybates”, un heraldo de la antigua Grecia. Los heraldos eran mensajeros de reyes o gobiernos que en ocasiones corrían grandes distancias, pero también tenían la tarea de anunciar el inicio de los Juegos Olímpicos, acción similar a la que ocurre en la justa moderna al encenderse el pebetero con la antorcha que viaja desde Grecia.

Es así como los científicos decidieron honrar a la deportista mexicana que marcó la historia del deporte por tratarse de la primera mujer en realizar la misma acción que dicho héroe mítico.

53 años después, Queta Basilio volvió a hacer historia al inspirar a los científicos para nombrar un asteroide en su honor y en el de las jóvenes mujeres que sirve de modelo a su generación para alcanzar la equidad de género.

Su familia acudió a la estación espacial para atestiguar el lanzamiento de “Lucy”, en su importante misión.

La ambiciosa misión para descubrir los orígenes planetarios.

Lucy es el nombre que en 1974 se le dio al primer fósil de un proto humanoide descubierto en Etiopía por un grupo de antropólogos encabezados por Donald Johansen, que al momento del hallazgo escuchaban la canción “Lucy in the sky with diamonds” de los Beatles.

Los científicos de la NASA expresan su confianza en que así como Lucy nos mostró los orígenes humanos como especie, la Misión LUCY podría proveernos de mayor conocimiento sobre los orígenes planetarios.

