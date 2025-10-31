Así la delincuencia en la capital, asaltan a motociclista frente al Fortín Plaza (13:10 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Sigue la violencia y la delincuencia en la capital oaxaqueña, dos individuos a bordo de una motocicleta asaltaron a otro motociclista en el crucero de la calle Sabino Crespo y calzada Niños héroes frente al hotel Fortín Plaza despojándolo de una mochila al parecer con dinero.

La víctima nada pudo hacer pues los sujetos llevaban consigo armas de fuego según los testigos presenciales del hecho.

Tras cometer su fechoría los asaltantes huyeron sobre la carretera al Fortín, el conductor lleva puesto una sudadera blanca, pantalón azul de mezclilla, en tanto, el copiloto un pants con una sudadera negra, y una bolsa de color azul producto de lo robado, ambos con cascos.