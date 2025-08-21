Así está el precio del Dólar hoy jueves 21 de agosto (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. El precio del dólar hoy jueves 21 de agosto de 2025 en México es de 18.79 pesos por billete verde en promedio.

Este miércoles, el peso mexicano presentó un ligero avance en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, luego de un inicio de semana con pérdidas.

La divisa nacional acabó con dos jornadas de retroceso y se apreción un 0.24%, respecto al cierre de la jornada previa.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 20 de agosto de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 20 de agosto de 2025 fue de 18.7562 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 20 de agosto en los 18.77 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 21 de agosto de 2025?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.7572 pesos por dólar para este jueves 21 de agosto.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 21 de agosto, según Banxico, en 18.7982 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 21 de agosto de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.70 19.29 BBVA Bancomer 17.91 19.05 Banorte 17.55 19.15 Citibanamex 18.16 19.20 Scotiabank 17.60 19.30

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

