Fiscalía de Oaxaca obtiene prisión y vinculación a proceso contra imputado por agresión con navaja ocurrida en el Centro de la capital (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino identificada como P.F.H., por el delito de Lesiones Dolosas, luego de la agresión cometida en el Centro de la capital, hechos captados en video.

De acuerdo con la investigación ministerial realizada por la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que reveló que los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2025, sobre la Calzada Madero, del Centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Los trabajos ministeriales permitieron establecer que ese día se registraron al menos dos agresiones con una navaja, ocurridos en la misma zona, uno de ellos quedó grabado en un video que se difundió por redes sociales en el que se observa, al interior de una sala de espera de una terminal de transporte, un sujeto empuña un arma punzo cortante y agrede a una persona sentada en el lugar.

Posteriormente sale del sitio y agrede a una segunda persona quien también resulta lesionada, hechos por los cuales fue detenido por la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, gracias a la activación de protocolos de actuación del Mando Metropolitano.

Tras su detención, la FGEO llevó a cabo los trabajos legales correspondientes, obteniendo los datos de prueba suficientes para que el Juez dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado identificado como P.F.H., por lo que se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Tanivet.

La Fiscalía de Oaxaca realiza trabajos coordinados bajo el Mando Metropolitano para hacer más eficientes los esfuerzos interinstitucionales para garantizar la seguridad y los procesos de procuración de justicia para la ciudadanía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir