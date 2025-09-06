Asesinan al director de Seguridad Pública de Cosolapa, Oaxaca (22:40 h)

Cosolapa, Oaxaca 5 de septiembre. Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública de Cosolapa, Oaxaca, fue asesinado mientras cenaba en un restaurante de comida rápida con su familia en Veracruz.

De acuerdo a las autoridades, Ríos Reyes estaba cenando, cuando unas personas entraron al local ubicado en la Avenida 11 y Calle 10 en Córdoba, Veracruz, y le dispararon.

De inmediato, cuerpos policiacos arribaron al lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al municipio.

Saúl Ríos Reyes tomó protesta el pasado 2 de enero como director de Seguridad de Cosolapa.

El presidente municipal, Rogelio Peña Cruz, y el cabildo municipal expresaron sus condolencias.

“Expresamos nuestra pronta resignación a su familia, y que sus corazones encuentren la paz y les ayude a superar esta pérdida. Elevamos nuestras oraciones para su eterno descanso”, dijeron.

Hasta el momento, no hay una sola persona detenida por el crimen del director de seguridad, las autoridades de Veracruz informaron que siguen investigando.

