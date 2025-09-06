Prevén lluvias con tormentas ocasionales en zonas montañosas de Oaxaca este sábado (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que habrá presencia de lluvias con chubascos aislados, tormentas ocasionales con mayor presencia en zonas montañosas, algunas asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento.

Lo anterior, debido a un canal de baja presión en combinación con el fuerte calentamiento diurno e inestabilidad atmosférica. Además, por la mañana se espera la presencia de niebla en áreas altas de la Sierra Sur, Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas tendrán ligeros aumentos en las máximas y periodos de bochorno en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 27 grados.

• Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 28 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

