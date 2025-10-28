Asesinan a los políticos Antonio Abad Bravo, en Guerrero, y a Roberto Ramírez Zárate, en Michoacán (22:00 h)

Michoacán, 27 de octubre. El domingo se reportaron los asesinatos de dos políticos más en el país, Antonio Abad Bravo, en Guerrero, y Roberto Ramírez Zárate, en Michoacán.

Antonio Abad Bravo Salgado, colaborador cercano de la senadora morenista Beatriz Mójica Morga y exalcalde de Teloloapan, fue encontrado degollado después de las 23:00 horas en su casa en Iguala.

El domicilio se encuentra en la calle Francisco Marqués, de la colonia Río Balsas, de ese municipio de la región norte del estado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, a la víctima le habrían robado su teléfono celular y una camioneta.

Se dio a conocer que Bravo Salgado era uno de los principales operadores políticos de la morenista en las regiones norte y Tierra Caliente de Guerrero.

En su página de Facebook, Mojica Morga, aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura guerrerense, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y exigió a las autoridades que el caso no quede impune.

De acuerdo con familiares de Bravo Salgado, lo vieron por última vez en el festival El Mitote del Tehuehue, el sábado, en Iguala, publicaron medios locales.

Durante su trayectoria política fungió como regidor, tesorero municipal y presidente municipal interino de Teloloapan en 2021.

Asesinan en Michoacán a Roberto Ramírez Zárate

El síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate murió asesinado cuando se trasladaba en su vehículo Nissan Tsuru rojo, por El Palmito, municipio de Numarán, Michoacán, tras dejar a su hija.

De acuerdo a reportes, el cuerpo presentaba heridas de arma de fuego.

“Él se trasladaba todos los domingos a ese municipio, donde vive su expareja. Al regresar lo atacaron en su vehículo rumbo a Penjamillo. No se reportan amenazas particulares hacia ellos”, señaló el titular de la Fiscalía General del estado, Carlos Torres Piña.

Detalló que Penjamillo es una zona que ha tenido problemas de seguridad, incluso para los funcionarios públicos.

