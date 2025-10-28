Transportistas bloquearán la CDMX este miércoles (22:50 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. El próximo miércoles, la Ciudad de México tendrá diversos bloqueos por transportistas del grupo Fuerza Amplia de Transportistas (FAT); toma tus precauciones y anticipa tus salidas.

De acuerdo con el FAT en redes sociales y ante diversos portales, los bloqueos, producto de la marcha de los trabajadores, se llevará a cabo el 29 de octubre de este año; el objetivo de la manifestación es señalar la inconformidad ante la cerrazón e indiferencia de algunos funcionarios capitalinos de no aceptar el aumento de las tarifas, la homologación con la tarifa del Estado de México, y entrega de un bono para combustible.

Según voceros de la asociación, el grupo está conformado por más de 8 mil miembros, los cuales se asegura que la mayoría no ha tenido ningún acercamiento con las autoridades capitalinas y que han ignorado sus peticiones y estudios sobre sus necesidades.

Asimismo, los miembros de la FAT lamentaron que tras 50 días de resultar ignorados por el Gobierno de la Ciudad de México en sus demandas, afirmaron que ‘no hay más alternativa’.

Finalmente, se prevé que las protestas de los transportistas del FAT, inicien desde las 6:30 horas del miércoles en varios puntos clave de la Ciudad de México, como por ejemplo la Avenida Insurgentes, en Indios Verdes; así como en Observatorio y Tasqueña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir