Asesinan a delegado de la comunidad de Sotelo en Salamanca, Guanajuato: ¿Quién era Hermenegildo Vázquez Pérez? (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. La violencia volvió a sacudir a Salamanca. En los primeros minutos del sábado 8 de noviembre, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en el domicilio de Hermenegildo Vázquez Pérez, delegado de la comunidad de Sotelo, y lo asesinó a balazos tras sacarlo por la fuerza de su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Primavera, en la mencionada comunidad rural situada al oriente del municipio, cerca de los límites con Jaral del Progreso.

Testigos relataron que los agresores ingresaron violentamente al domicilio y obligaron al funcionario comunitario a salir. Vázquez Pérez habría intentado resistirse, pero los atacantes lo ejecutaron frente a su casa antes de huir del lugar.

Vecinos alertaron a las autoridades

El sistema de emergencias 911 recibió múltiples llamadas de auxilio minutos después del ataque. Los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal de Salamanca, quienes confirmaron que el cuerpo del delegado quedó tendido sobre la vía pública, casi frente a su vivienda.

Vecinos de la comunidad identificaron de inmediato a la víctima como el delegado municipal y lamentaron profundamente su asesinato. “Era una persona trabajadora, siempre al pendiente de la comunidad”, comentaron algunos habitantes, visiblemente consternados.

¿Hay detenidos por el asesinato del delegado?

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con el crimen. Los responsables del homicidio habrían escapado a bordo de un vehículo, según el testimonio de los vecinos, quienes no lograron identificar las características de la unidad debido a la oscuridad de la madrugada.

En la zona se desplegó un operativo conjunto con participación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional, que resguardaron el área e iniciaron un patrullaje en comunidades cercanas para tratar de ubicar a los agresores.

Fiscalía de Guanajuato abre investigación

Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de Hermenegildo Vázquez Pérez. Las autoridades informaron que se recolectaron indicios en la escena del crimen y se tomaron declaraciones de testigos para integrar la carpeta de investigación.

El homicidio del delegado municipal ha causado indignación y temor entre los habitantes de Sotelo, quienes exigieron justicia y mayor seguridad para las comunidades rurales de Salamanca.

“Era un hombre comprometido con el desarrollo de Sotelo, siempre apoyaba a todos”, expresó un residente.

Con este hecho violento, Salamanca suma un nuevo caso de homicidio que refleja la crisis de inseguridad que persiste en el estado de Guanajuato, una de las entidades con mayores índices de violencia en el país.

