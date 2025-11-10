Fiscalía de Oaxaca fortalece a la AEI con graduación e incorporación de 57 nuevos agentes investigadores (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. “Fortalecer la Agencia Estatal de Investigaciones, institución que representa la fuerza operativa de la Fiscalía, resulta fundamental para enfrentar los retos actuales en materia de combate al crimen”, señaló el fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla durante la ceremonia de clausura de la Segunda Generación de Formación Inicial de la AEI.

El Fiscal de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla mencionó que la graduación de 57 nuevos agentes, entre los cuales destacan 22 mujeres, quienes se integran a las labores de procuración de justicia en la entidad, es parte esencial del proceso de fortalecimiento institucional, pues esta segunda generación permite que la sociedad oaxaqueña cuente con agentes preparados, comprometidos y con vocación de servicio.

Asimismo, reconoció el esfuerzo y disciplina de las y los graduados, a quienes exhortó a ejercer su labor con responsabilidad, ética y orgullo, al formar parte de una institución que tiene la alta encomienda de investigar los delitos y procurar justicia con eficacia y transparencia.

El Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla resaltó la participación histórica de mujeres en esta generación, quienes superaron las mismas exigencias académicas, físicas y técnicas que sus compañeros varones, demostrando que la igualdad de capacidades y oportunidades es un principio que impulsa la transformación institucional.

“Hoy 22 mujeres marcan un precedente. Han demostrado que su talento, su fortaleza y su entrega son fundamentales para construir una Agencia Estatal de Investigaciones más inclusiva y comprometida con la sociedad”, afirmó.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla llamó a las y los nuevos agentes a tener siempre presente que su labor es un ejemplo para sus familias y para la sociedad, y que su trabajo diario fortalece la confianza en la institución y en el sistema de justicia.

Al intervenir el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jaciel Vásquez Castro, reconoció la dedicación y capacidad de las y los nuevos elementos, quienes fueron formados tanto en aspectos jurídicos como en técnicas tácticas especializadas, lo que representa un reto importante en materia de rendimiento, disciplina y resistencia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso con la formación constante, la profesionalización del servicio público y la procuración de justicia eficaz, impulsando el desarrollo de cuerpos policiales capacitados, éticos y sensibles ante las necesidades de la ciudadanía.

