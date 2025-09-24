Asesinan a balazos a síndico municipal de San Pedro El Alto junto con su esposa en su domicilio (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Continúa la violencia en Oaxaca, esta vez se dio un hecho de sangre en donde el síndico municipal de San Pedro El Alto, y su esposa, fueron asesinados por arma de fuego la mañana de este martes en ese municipio perteneciente a la Sierra Sur.

Los hechos se dieron en la comunidad Tierra Blanca, en el domicilio de los hoy occisos quienes fueron localizados e identificados como Vicente S. C., junto con su esposa de nombre Celerina “N”., quienes yacían sin signos vitales.

Hasta el momento se desconocen los motivos del doble homicidio así como de la identidad de los responsables del crimen.

Tras darse a conocer la acción de violencia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó los hechos a través de un comunicado e implementó las primeras diligencias ministeriales, así como los trabajos periciales necesarios que permitan establecer una teoría del caso que dé solidez a las líneas de investigación en torno a los hechos que provocaron el fallecimiento del síndico municipal de San Pedro el Alto, y su esposa.

La dependencia indicó que, al tener conocimiento de los hechos ocurridos en la comunidad de Tierra Blanca, movilizó un equipo multidisciplinario que se coordinó con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes acudieron al domicilio de las víctimas después de recibir el reporte que en el lugar encontraron los cuerpos sin vida.

“La Fiscalía de Oaxaca realiza las primeras diligencias a través de un equipo multidisciplinario con el objetivo de asegurar indicios clave relacionados con el hecho, indispensable para el esclarecimiento e identificación de posibles responsables”.

De igual manera, a través del documento refrendó su compromiso de realizar investigaciones integrales y con rigor científico que permitan esclarecer los delitos y brindar resultados efectivos a la sociedad.

