Aseguran inmuebles de puntos de venta de drogas y participan más de 850 elementos de seguridad en Operación Pescador 3.0 en la Central de Abasto: Fiscalía de Oaxaca (16:10 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. Con la participación de más de 850 elementos, se realizó la tercera etapa la Operación Pescador derivado de las acciones estratégicas del Programa Oaxaca Seguro, coordinada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través del Mando de Coordinación de Seguridad de la Zona Metropolitana, implementado en la Central de Abasto de la capital, el principal centro de comercio del estado, labores para garantizar la seguridad de comerciantes y visitantes.

De manera simultánea, los elementos de seguridad llevaron a cabo 10 cateos coordinados en diferentes puntos de este perímetro, gracias a lo cual se logró el aseguramiento de inmuebles, donde localizaron objetos robados, así como drogas, empaquetadas para su venta y distribución.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que en este operativo participan la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional, Secretaría de Gobierno (SEGO), la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Coordinación para la Articulación a los Derechos Humanos (CADH) y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV).

Estos trabajos interinstitucionales tienen el objetivo de reducir los índices delictivos en una de las zonas con mayor afluencia de personas y actividad comercial del estado, reafirmando el compromiso de las instituciones de seguridad de garantizar la seguridad ciudadana, indicó Rodríguez Alamilla.

Dentro de los resultados preliminares de este despliegue se logró el aseguramiento de drogas empaquetadas, así como de puntos de venta, también aseguraron objetos robados, además de realizar la detención de varias personas por diversas conductas delictivas.

Con este operativo, la Fiscalía de Oaxaca y las instituciones participantes refuerzan las labores de seguridad y vigilancia en la zona, con el propósito de inhibir, combatir y prevenir la comisión de delitos como robo a transeúntes, distribución de drogas, cristalazos, robo de vehículos, venta ilegal de animales exóticos y el delito conocido como “Gota a Gota”, entre otros, particularmente en el marco de las celebraciones de Día de Muertos, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

“Buscamos generar condiciones de paz y seguridad para que la ciudadanía acuda con confianza a realizar sus compras y actividades comerciales, la cooperación entre corporaciones, es fundamental”, puntualizó el Fiscal de Oaxaca.

Finalmente, Rodríguez Alamilla puntualizó que las acciones operativas y de inteligencia impulsadas por la Fiscalía, en coordinación con las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno y las fuerzas armadas, buscan preservar la paz social y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio oaxaqueño.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir