Arquidiócesis de Guadalajara llama “presidente de chiste” a López Obrador (19:48 h)

Jalisco, 28 de agosto. La Arquidiócesis de Guadalajara criticó este domingo al presidente Andrés Manuel López Obrador por responder con “ocurrencias e ironías” cuando es cuestionado en sus conferencias matutinas y lo llamó “presidente de chiste” en la editorial de su publicación Semanario.

En su editorial, la arquidiócesis señaló que el presidente López Obrador mostró su falta de sensibilidad y su cinismo cuando contó un chiste al ser cuestionado sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, además de que se negó a ofrecer una disculpa.

“No tiene miedo de hacer el ridículo, que se ha convertido en una forma de gobierno. Con la respuesta que dio, que todos conocemos, al asunto de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, no sólo muestra falta de sensibilidad, sino perversión”, acusó.

El organismo religioso aseguró que burlarse o reírse de la desgracia ajena es una forma de López Obrador para responder cuando no quiere, no puede o no sabe cómo hacerlo.

También señaló que el presidente dice que “tiene otros datos”, “que es asunto de los conservadores” o cita frases de la Biblia para evadir los cuestionamientos a su gobierno.

Ante las desapariciones en el país, la arquidiócesis aseguró que el gobierno de López Obrador ha tomado el tema con desprecio, con indiferencia, con evasión y burlas, además de que sigue sin atender a las víctimas.

“Lo que vemos es mucha indiferencia de parte de las autoridades, que deberían estar más preocupados por atender a los jóvenes y tomar decisiones más firmes”, expresó el cardenal Francisco Robles.

desaparecer. Por otra parte, la arquidiócesis dedicó un texto a la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, así como de otros jóvenes en Jalisco, y alertó que no importa el perfil de la persona, pues actualmente cualquiera puede latinus

