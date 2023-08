Alerta Cofepris por helados contaminados (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población sobre la contaminación en helados de la marca Soft Serve On The Go con la bacteria Listeria monocytogenes.

A través de un comunicado señaló que si bien, la empresa Real Kosher Ice Cream realizó el retiro voluntario de dicha marca de helados en Estados Unidos de América; algunos productos fueron distribuidos en México.

Ante ello, recomendó no comprar ni consumir los productos de la marca Soft Serve On The Go, 8 oz cups, de los sabores vainilla-chocolate, mantequilla de maní, caramelo, sorbete de fresa y mango y mantequilla de maní natural y ligera.

“En caso de haber adquirido algún o algunos de los productos aquí descritos deberán ser desechados”.

Cofepris llamó a la población a que, de contar con información sobre la posible comercialización de estos productos, realice la denuncia sanitaria correspondiente a través del teléfono 800 033 5050 o en gob.mx/cofepris

Asimismo, informó que la infección por listeria puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

“En caso de presentar alguno de estos síntomas tras el consumo de los helados Soft Serve On The Go, se recomienda solicitar atención médica a la brevedad”.

Asimismo, esta autoridad reguladora solicitó a los establecimientos, tiendas departamentales o distribuidores que comercialicen productos con las características antes mencionadas, suspender su venta de forma inmediata y proceder a su destrucción.

24 Horas/Foto: Twitter/@COFEPRIS

