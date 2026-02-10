Aprueba Congreso local noveno paquete de Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026 (15:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de febrero. La LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó con 31 votos a favor, el noveno paquete de dictámenes presentados por la Comisión Permanente de Hacienda, mediante los cuales se expiden las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, correspondientes a 51 municipios de la entidad.

El órgano legislativo informó que se realizó un análisis técnico, responsable y minucioso de cada una de las propuestas, sustentado en los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y justicia tributaria, con el propósito de proteger la economía de las familias oaxaqueñas y garantizar el respeto a los derechos de las y los contribuyentes.

Asimismo, se constató que las Leyes de Ingresos aprobadas contemplan cargas fiscales justas y razonables, acordes con la realidad económica de cada municipio, en estricto apego a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fortaleciendo un marco jurídico orientado a la transparencia, la eficiencia administrativa y el uso honesto de los recursos públicos.

En este sentido, en el Distrito de Tlaxiaco se aprobaron las Leyes de San Martín Huamelúlpam, Santa María Yosoyúa y Santa Cruz Tayata; en el Distrito de Sola de Vega, las de San Vicente Lachixío y Santa María Lachixío; y en el Distrito de Pochutla, las de San Pedro Pochutla, San Agustín Loxicha y Pluma Hidalgo.

En el Distrito de Juquila se avalaron las correspondientes a Santa María Temaxcaltepec, San Miguel Panixtlahuaca, San Gabriel Mixtepec y Santiago Yaitepec; mientras que, en el Distrito de Miahuatlán, las de Santo Tomás Tamazulapan, San Sebastián Río Hondo y San Francisco Ozolotepec.

Para el Distrito de Tehuantepec se dictaminaron favorablemente las Leyes de Santa María Jalapa del Marqués y Santo Domingo Tehuantepec; en tanto que, en el Distrito Mixe, las de Mixistlán de la Reforma y Asunción Cacalotepec; y en el Distrito de Huajuapan, las de San Miguel Amatitlán, San Simón Zahuatlán, Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Santa Cruz Tacache de Mina y Santa María Camotlán.

Asimismo, en el Distrito de Coixtlahuaca se aprobaron las Leyes de Concepción Buenavista, Santa María Nativitas y San Francisco Teopan; en el Distrito de Silacayoápam, las de San Lorenzo Victoria, Santa Cruz de Bravo, Zapotitlán Lagunas y Santiago Yucuyachi; y en el Distrito de Nochixtlán, las de San Mateo Etlatongo y Yutanduchi de Guerrero.

En el Distrito de Cuicatlán se avalaron las Leyes de Santa María Texcatitlán y San Pedro Sochiápam; en el Distrito de Etla, las de Santiago Tlazoyaltepec, Santo Tomás Mazaltepec y San Jerónimo Sosola; y en el Distrito de Ocotlán, las de San Antonino Castillo Velasco, Santa Ana Zegache, Magdalena Ocotlán y San Pedro Mártir.

Finalmente, en el Distrito de Tlacolula se aprobó la Ley de Teotitlán del Valle; en el Distrito de Teposcolula, la de San Sebastián Nicananduta; en el Distrito de Villa Alta, la de Santa María Temaxcalapa; y en el Distrito de Juchitán la de San Francisco Ixhuatán.

