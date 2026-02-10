Identifican a los ingenieros fallecidos tras explosión en estación de Pemex (16:00 h)

Edwin Meneses

Barrio de la Soledad, Oax. 10 de febrero. Fueron identificados de manera preliminar los tres ingenieros que perdieron la vida tras la explosión e incendio registrados en una estación de rebombeo ubicada en el municipio de Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, cerca del paraje conocido como “El Morrito”.

Las víctimas son los ingenieros Sergio L.G. y Mariano R.R., ambos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como el ingeniero Santiago A.C., colaborador de la empresa Nitropet. Sus identidades fueron confirmadas de manera preliminar por fuentes relacionadas con el caso.

Además de los tres fallecidos, se reportan seis personas lesionadas: cuatro trabajadores de Pemex y dos más pertenecientes a compañías contratistas. Los heridos fueron atendidos en el lugar por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladados a hospitales cercanos para su valoración médica.

En un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que el siniestro ocurrió cuando su personal realizaba labores de inyección con nitrógeno en el ducto Nuevo Teapa–Salina Cruz, a la altura de la localidad Loma Larga, momento en el que se produjo la explosión que derivó en el incendio.

Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, mientras continúan las revisiones en la zona para descartar riesgos adicionales. El hecho ha causado consternación en la región, donde la actividad petrolera es una de las principales fuentes de empleo.

