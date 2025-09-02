Aprehenden a tres personas en las regiones de la Costa e Istmo por delitos sexuales (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. En acciones coordinadas en combate a delitos contra la mujer, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a diversas órdenes de aprehensión que permitieron la detención de tres personas del sexo masculino por delitos de violación agravada, violación y abuso sexual agravado, cometidos en hechos distintos en las regiones de la Costa e Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la información obtenida por la FGEO, dos de las aprehensiones se llevaron a cabo tras las investigaciones de la Vicefiscalía Regional de la Costa las cuales se efectuaron en Pinotepa Nacional y en San Pedro Jicayán.

En el primer caso, los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2021, cuando la víctima (una adolescente, cuya identidad está reservada por ley) se encontraba en el interior de un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc de la población de Piedra Blanca perteneciente a Santiago Pinotepa Nacional, lugar donde llegó la persona que la agredió.

Una vez que la FGEO tomó conocimiento del caso a través de la denuncia, inició las investigaciones con perspectiva de género a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, las cuales permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de F.S.T., por el delito de violación agravada, quien fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en inmediaciones de la calle Cuarta Sur de la colonia Centro de Pinotepa Nacional.

La segunda aprehensión fue ejecutada en contra de un hombre identificado como A.M.L. o A.A.M.L., derivado de hechos ocurridos el 05 de agosto de 2007, cuando la víctima una mujer -cuya identidad está reservada por ley- se encontraba en su domicilio habitacional ubicado en la agencia municipal de la colonia “Los Marcelo” perteneciente al municipio de San Pedro Jicayán, lugar donde fue sorprendida por su agresor quien la sometió para atacarla sexualmente.

Tras la denuncia, la Fiscalía de Oaxaca -a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa- abrió una investigación exhaustiva con perspectiva de género, por el delito de violación, logrando obtener un mandato judicial el cual fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quedando a disposición de la autoridad competente para que resuelvan su situación jurídica.

La tercera orden de aprehensión fue ejecutada en contra de un hombre identificado como E.J.G., por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en agravio de dos menores, ocurridos el 16 de octubre de 2015 en una comunidad de Lázaro Cárdenas perteneciente a San Juan Mazatlán.

Hechos por los que la FGEO -a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo- inició las investigaciones derivado de la denuncia y con la cual lograron aprehender y detener bajo mandato judicial a E.J.G para posteriormente, llevarlo ante la autoridad que lo requirió.

La Fiscalía de Oaxaca prioriza las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes para presentar ante la justicia a los responsables a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir