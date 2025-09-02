Kenia López Rabadán será la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. La diputada Kenia López Rabadán, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), asumirá la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para la que se perfilaban tambien Margarita Zavala, Federico Döring y Germán Martínez.

La decisión fue respaldada el martes 2 de septiembre por la mayoría del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante una sesión privada en la que únicamente participaron los legisladores del grupo parlamentario.

Paridad de género, determinante para elegir a Kenia López Rabadán al frente

De acuerdo con El Universal, antes de que se tomara la decisión, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo un diálogo con los diputados Jorge Romero y Elías Lixa, quienes solicitaron respetar el acuerdo previo y gestionar el apoyo a la candidatura de Kenia López Rabadán.

Monreal recordó que, conforme a la ley, la presidencia del PAN en la Mesa Directiva no estaba en debate y que, para garantizar la paridad de género, dicho cargo correspondía a una mujer, planteando la elección únicamente entre Kenia y Margarita Zavala.

Sergio Gutiérrez y Julieta Villalpando: vicepresidente y vicecoordinadora de la Cámara de Diputados

En la misma sesión, la mayoría parlamentaria designó a Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente de la Mesa Directiva y a la diputada Julieta Villalpando Riquelme como vicecoordinadora del grupo parlamentario, según El Universal.

Se programó un encuentro entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el que Monreal confirmará oficialmente el respaldo a Kenia López Rabadán. Posteriormente, se dará inicio a la sesión ordinaria para votar el acuerdo y proceder a la toma de protesta de la diputada.

PAN consolida su representación en la Cámara Baja

Se tiene previsto que, al asumir la presidencia de la Mesa Directiva, López Rabadán emita un breve discurso, en el que probablemente aborde los principales retos y objetivos de su gestión, así como su compromiso con la coordinación parlamentaria y la agenda legislativa del Congreso.

Con esta designación, el PAN consolida su representación en la Mesa Directiva, mientras Morena asegura el respaldo necesario para mantener acuerdos estratégicos en la Cámara Baja, en un contexto político donde la paridad y las negociaciones entre partidos son determinantes para la gobernabilidad del Congreso.

