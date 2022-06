Apoyo de gobiernos sigue sin llegar a Pluma Hidalgo, afectado por el huracán Agatha: Edil (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de junio. El presidente municipal de Pluma Hidalgo Josue Silva denunció esta mañana que a cinco días del impacto del huracán Agatha que impactó su municipio y comunidades de la Sierra Sur y Costa, no han llegado los apoyos de los gobiernos federal y estatal para los damnificados, por lo que decidieron no permitir la instalación de las casillas para elegir al gobernador o gobernadora del estado este 5 de junio.

El edil manifestó que por acuerdo de las comunidades no se llevarán a cabo las elecciones este domingo, dijeron que no es posible que lleguen las boletas electorales y los víveres que son lo que más se requiere en estos momentos no sean enviados por el gobierno”.

Señaló que ya han hecho un censo de los primeros días, porque no han podido acceder a las 18 comunidades de su municipio ya que la comunicación vía terrestre está colapsada, a la zona han arribado 25 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar labores sin embargo, es poco lo que han podido hacer.

El presidente municipal expresó que el 90 por ciento de unas 2 mil viviendas en las comunidades están en desastre total, implementaron cuatro albergues que están brindando atención médica, alimento, techo a las personas que se quedaron sin hogar.

Otro de los sectores que más sufrieron los embates del huracán Agatha, dijo, es el cafetalero, quienes sufrieron la pérdida total de sus cafetales por lo que este año no podrán cosechar nada, por ello se trasladó hasta la capital oaxaqueña por mandato de las comunidades para exigir al gobierno del estado, el envío de víveres, así como de combustible para que la maquinaria pueda aperturar los caminos dañados.

Afortunadamente, dijo que no hay personas fallecidas ni desaparecidas, sólo un menor de edad que fue trasladado en un helicóptero de la Marina, quien resultó lesionado con fractura de un hombro, brazo y mandíbula al caerle una barda cuando su vivienda fue arrasada por un deslave. .

Josué Silva, exigió a las autoridades que volteen la mirada a Pluma Hidalgo para brindar atención a los cientos de afectados y no sólo en las zonas turísticas de Huatulco, Puerto Escondido y Pochutla en donde el gobierno ha priorizado la atención, sin embargo, en la Sierra la gente está sufriendo las carencias de víveres e insumos, finalizó el presidente municipal.

