Aparecen vehículos con lonas de ‘La Barredora’ en informe de Andrea Chávez (20:00 h)

Chihuahua, 7 de septiembre. Andrea Chávez, senadora de Morena por Chihuahua, realizó su primer informe pero la recibieron con vehículos que tenían lonas alusivas a “La Barredora” con fotos de ella y el legislador morenista Adán Augusto López.

A través de las redes sociales, usuarios reportaron la presencia de los vehículos de carga con lonas en las cuales era posible visualizar imágenes de la morenista y el senador López junto con la leyenda “La Barredora”, grupo criminal ligado al exgobernador de Tabasco.

Todo ello apareció este domingo 7 de septiembre durante el primer informe de actividades legislativas de Andrea Chávez en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

Al sitio también llegaron manifestantes que con pancartas expresaron su rechazo a Adán Augusto, ligado al grupo criminal por presuntos nexos de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, cuando era gobernador de Tabasco.

Cabe recordar que la senadora Chávez se ha mostrado cercana a Adán Augusto López, incluso desde las pasadas campañas rumbo a la presidencia de 2024, es decir en los procesos internos de Morena en 2023.

Al evento de la legisladora morenista asistieron el senador Gerardo Fernández Noroña y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como el legislador Ignacio Mier.

En sus redes sociales, Andrea Chávez compartió un mensaje -en sus redes sociales- de agradecimiento tras su primer informe legislativo:

“¡Gracias Chihuahua! Traigo el corazón desbordado de tanto amor: rendirles cuentas y trabajar para ustedes es el mayor honor de mi vida”.

Sobre los vehículos con imágenes de ella y Adán Augusto López, con la leyenda de “La Barredora”, Andrea Chávez no expresó algo al respecto.

