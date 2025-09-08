Con protestas reciben a Sheinbaum en Coahuila; anuncia programa de producción de carne (20:30 h)

Coahuila, 7 de septiembre- Con protestas por parte de los trabajadores de Altos Hornos de México que exigían a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la extradición de Alonso Ancira Elizondo; de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que demandaban mejores condiciones en la ciudad de Monclova, así como habitantes del norte de Saltillo afectados por la desviación de arroyos que han provocado severas inundaciones, fue recibida la mandataria federal.

Sheinbaum Pardo presentó en el Parque Maravillas de la capital del estado los resultados para Coahuila en su primer año de gobierno y en el que estuvo presente el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el único de extracción priista actualmente en el país, y quien fue interrumpido en varias ocasiones por los gritos de los asistentes que le hacían diversos reclamos y algunos otros lo abucheaban él respondía con consignas como “¡Viva Coahuila!” y ” ¡Viva la presidenta!” para callar las reacciones de los asistentes.

Ante los reclamos de los trabajadores de la siderúrgica ubicada en el municipio de Monclova, quienes llevan casi dos años sin recibir sus ingresos y prestaciones, la presidenta de la república dijo que el gobierno federal exigió a la jueza que lleva el caso de la quiebra que se priorice a los trabajadores con la venta de los activos.

“Les informo a los trabajadores que en el juicio que se lleva a cabo pusimos una condición nosotros a la jueza: primero los trabajadores de AHMSA y por encima de todo, por encima de acreedores; primero justicia a los trabajadores y estoy segura que lo vamos a lograr”, señaló.

Protestas en Coahuila

Sheinbaum Pardo también abordó el caso de Pasta de Conchos, donde desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se inició la recuperación de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en febrero del 2006 en la mina de San Juan de Sabinas. Hasta la fecha se han recuperado más de 20 cuerpos de los 63 trabajadores que quedaron en el lugar tras la explosión por la acumulación de gas metano.

Afirmó a las familias de los mineros que no se suspenderán los trabajos de rescate hasta que se logre encontrar al último de los mineros.

“Es un gobierno que promueve la justicia”, reiteró.

En su intervención, la mandataria federal escuchaba los reclamos de trabajadores del Seguro Social quienes han expresado su inconformidad por el reiterado mal estado de la infraestructura, sobre todo el municipio como Monclova donde se registran temperaturas de cerca de los 40 grados y los aires acondicionados resultan insuficientes.

A ellos les dijo que el director de la institución, Zoé Robledo, se encarga de sus exigencias.

PROGRAMA GANADERO

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció apoyos por 650 millones de pesos para productores que participen en el programa de engorda de ganado para su venta en el mercado nacional, tras el cierre de la frontera para la exportación a Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador.

“El programa consiste en engordar el ganado en la entidad y producir carne de la mejor calidad para el mercado interno y para exportación. En este caso va a haber créditos para engorda con una baja tasa de interés y también la construcción de un centro integral de producción de carne de alta calidad”, señaló la mandataria al recordar que Jiménez Salinas acudió a entrevistarse con ellas acompañado de los ganaderos, así como los gobernadores de Sonora y Durango, Alfonso Durazo Montaño y Esteban Alejandro Villegas Villarreal, respectivamente.

El gobierno de Estados Unidos suspendió las operaciones de exportación de ganado, tras la aparición de diversos casos del gusano barrenador en estados del sur de México. El 18 de agosto pasado se estimaba la reapertura por la frontera de Coahuila, pero no ocurrió así y por ello los ganaderos consideraron dedicar la producción al mercado nacional, como el pasado 7 de julio lo informó a Proceso Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional en el estado.

La presidenta de la república dijo que entre los programas que se aplican en Coahuila por parte de la Secretaría del Bienestar se destinan inversiones por 16,403 millones de pesos en beneficio de 934 mil 768 personas.

También anunció que el próximo martes se realizará el banderazo para el inicio de los trabajos del tren de pasajeros desee Saltillo a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el fin de mejorar la movilidad.

MOMENTO DE GOBERNADOR UNIDO

Claudia Sheinbaum agradeció al mandatario priista trabajar de forma coordinada con el gobierno federal, y ante los gritos y abucheos contra Jiménez Salinas le agradeció su apoyo durante el primer año de su gestión.

“Es un momento en donde yo agradezco a gobernadores que no vienen de nuestro movimiento y que son parte de nuestra república, y por eso quiero agradecer a Manolo Jiménez por recibirnos el día de hoy en Coahuila”, lo que provocó mayores reacciones contra el mandatario y una nueva respuesta por parte de Sheinbaum Pardo a los asistentes.

“Hay momentos para todo: hay elecciones para decidir quiénes son diputados y gobernadores y hay momentos para gobernar unidos, y este es el caso de Coahuila”, señaló.

En su intervención Jiménez Salinas reconoció a la presidenta como una aliada en el proyecto de seguridad que ha dejado resultados importantes, como el combate al huachicol y en cuyos operativos se lograron decomisos y aseguramientos.

“Junto con usted hemos desarrollado diferentes operativos para dar golpes a la delincuencia. Que no quede la menor duda: aquí en Coahuila, presidenta, mandamos las instituciones. Los delincuentes aquí se topan con pared con usted y con nosotros”, dijo.

También mencionó el avance económico en el país que ha dejado inversiones por más de 100 mil millones de pesos de empresarios nacionales y extranjeros en Coahuila.

“Más allá de los colores de partidos aquí lo importante es Coahuila, aquí lo más importante es México. Cuando trabajamos en equipo se logran mejores resultados y aquí en Coahuila trabajamos en equipo con todas las alcaldesas con todos los alcaldes, con los trabajadores, con Los campesinos y con la sociedad civil organizada. Esa es la fórmula mágica. Por eso presidenta cuente con nosotros al cien por ciento”, expresó Jiménez Salinas quien no se refirió a la caída de las participaciones federales, como asegura ha ocurrido en lo que va del presente año.

Proceso

