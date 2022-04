Ante declinación de candidatos, Ieepco confirma cancelación del primer debate (20:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. El primer debate a la gubernatura del estado de Oaxaca fue suspendido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco).

A través de un mensaje transmitido por la que sería la moderadora, Julieta Lujambio en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), el Ieepco confirmó que solo el candidato del Partido Nueva Alianza, Bersain López, fue el único dispuesto a debatir, ya que a las 7:00 horas la candidata del partido Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlan desistió participar en el debate.

“De acuerdo a la norma del Ieepco, no existen las condiciones para llevar a cabo el debate, por lo que la comisión de Comunicación del Ieepco analizará las condiciones para organizar un próximo debate a la gubernatura”, comentó Julieta Lujambio.

Cabe recordar que esta mañana, el equipo de campaña del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Salomón Jara Cruz, dio a conocer el fallecimiento del señor Moisés Jara Bolaños, padre del candidato, por lo que informó la suspensión de toda la agenda de actividades del morenista.

Ante esta noticia, el candidato de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) Alejandro Avilés Álvarez, también anunció que no asistiría al debate de hoy, ya que antes de ser políticos eran seres humanos.

Después de esta decisión, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) Natividad Díaz Jiménez, expuso que ella tampoco asistiría al debate porque para debatir tendrían que estar todos.

En las instalaciones de la Cortv, Alejandra García Morlan, ofreció su pésame a Salomón Jara por el fallecimiento de su padre.

En conferencia de prensa, dijo que estaba frente a todos para cumplir su compromiso con la ciudadanía, porque debatir fortalecía la democracia.

“Algunos utilizan el duelo de uno de los candidatos para no acudir a este encuentro, gobernar Oaxaca nos exige hacerlo en cualquier condición, aquí estoy para cumplir lo que dice la ley y atender lo que acordó el Ieepco, y respetar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos oaxaqueños de escuchar la voz de todos y poder votar así de manera libre e informada”.

“Estoy aquí para proponer, contrastar y decirle a los ciudadanos que si hay futuro para Oaxaca, hoy teníamos una cita y varios candidatos decidieron no presentarse en este encuentro histórico con el futuro de Oaxaca”, lamentó.

“La vieja política se ha vuelto a evidenciar,

Avilés candidato del PRI nunca han detenido su agenda pero hoy tiene miedo, pero la cobardía no cabe en el estado, gobernar Oaxaca exige hacerlo bajo cualquier condición, pero hoy no hay condiciones, por eso he solicitado al organismo electoral informe una nueva fecha para realiza el primer debate”, sostuvo.

El candidato a la gubernatura del partido Nueva Alianza, Bersain López, manifestó que había acudido a participar en el primer creyendo en las instituciones.

“Por supuesto que nos unimos a las condolencias por la perdida del padre de Salomón Jara, los demás candidatos tenían la obligación de asistir porque estamos en campaña, nadie puede tomar un pretexto para cancelar el debate, yo pedí 8 debates en todo el estado desde el inicio de la campaña”, aseguró.

Pidió a los oaxaqueños ver quienes si habían acudido a participar en el debate porque ya estaba todo listo, puntualizó.

Compartir