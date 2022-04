Viralizan el último video de Debanhi con vida, caminaba sobre la carretera (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. El pasado 22 de abril, Mario Escobar, el padre de la joven Debanhi confirmó que el cuerpo hallado en la cisterna de un motel cercano a la carretera a Laredo era el de su de su hija. Ahora se ha viralizado a través de redes sociales un vídeo que captó el último video de la joven con vida.

La grabación fue brindada por la empresa Alcosa pues su cámara de seguridad logró captar a la joven de 18 años caminando desde la carretera Monterrey- Nuevo Laredo y a tan solo unos metros del motel.

En el vídeo se observa a la joven caminando rápidamente durante la madrugada del pasado 9 de abril y se sabe que fue grabado después de que un taxi de plataforma la dejara en el lugar.

El vídeo no dura más de 15 segundos y no se puede apreciar la cara de manera clara pero sí se ve a la joven caminando de forma normal y portando su cubre bocas, por lo que muchos internautas han desacreditado la historia de que se encontraba en estado etílico.

El padre de Debanhi identificó el cuerpo el pasado viernes en la madrugada, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense y el motel se encuentra resguardado por elementos de la policía pues las investigaciones continuarán.

“Me equivoqué, me equivoqué por creer en la Fiscalía. Pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí, que creyó en mi esposa, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente, me equivoqué porque confié en la fiscalía. Vinieron aquí 4 o 5, 6 veces, no sé cuántas, ustedes lo deben de saber y no hicieron su trabajo”, dijo el padre a medios de comunicación.

